شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : المهرة على صفيح ساخن .. قوات أمنية وعسكرية تنتشر في الغيضة لمنع فوضى المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت قوات أمنية وعسكرية ، صباح اليوم السبت ، في مدينة "الغيضة" بمحافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) ، بعد ساعات من قرار اللجنة الأمنية لمنع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من السعودية والإمارات.

وهذا اللجنة الأمنية في المهرة قد أقرت في ساعات متأخرة ليل الجمعة ، منع إقامة فعالية المجلس الانتقالي وأي طرف آخر خلال هذه الفترة.

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ودعت اللجنة الأمنية في بيان لها ، جميع الأطراف والمواطنين إلى التجاوب مع السلطات المحلية وعدم الزج بالمحافظة في اتون الصراعات.

وأوضحت أنها لن تسمح بأي فعل يمس بأمن المحافظة ، مؤكدة الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، مضيفة أنها لن تسمح بالمظاهر المسلحة والاستعراض بالسلاح وتخويف المواطنين وإرهابهم.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي والرياض دعا أنصاره للتظاهر في الغيضة مركز محافظة المهرة ، لدعم وتأييد ما أسماها بـ "الإدارة الذاتية" ، عصر يوم السبت.

ما دفع مسلحون قبليون إلى الانتشار في المدينة ، لمنع الفعالية التي يعتزم المجلس الانتقالي إقامتها ، مع تبرين ما يقوم به الانتقالي محاولة الفوضى والاستيلاء على مؤسسات الدولة تكراراً لما حدث في سقطرى.