شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد إغراء .. ياسمين صبري تشعل قلوب الجمهور (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 10:50 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم ، صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي ترسل قبلة ساخنة للجمهور وصفت بأنها أقوى مشهد اغرائي.

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وقال ناشطون بمواقع التواصل في تعليقات رصدها " أحداث نت "، أن الظهور الجديد والجريء للفنانة ياسمين صبري، يمنحهم فرصة للمزيد من التمتع والتذوق جمالها الساحر.

وأضافوا " أجمل يوم ، هو هذا اليوم الذي فتحنا عيوننا على قبلة لم نرى مثلها من قبل ".

وتابعوا " المثير أكثر هو انحناء ياسمين صبري، وإرسالها للقبلة وهي مغمضة العينين وكأنها تتبادل مع الجمهور القبلة واقعياً وليس عبر إنستغرام".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد شاركت مؤخراً، الجمهور والمتابعين بصورة عبر حسابها في " إنستغرام " وهي على متن دراجة هوائية.





وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة "الحمد لله محدش شافني وانا بقع "

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وظهرت صبري في الصورة وهي ترتدي بنطلون جنز وقميص أحمر وتحته فانيلة سوداء تغطي على النصف الأعلى من جسدها بإستثناء الصدر .

المتابعون أبدوا إعجابهم بنجمتهم الجميلة ياسمين صبري، واعتبروا فتحها لفاها تأكيد على وقوعها على الأرض قبل أن تمتطي الدراجة الهوائية مرة ثانية .

وقال أحد المتابعين " ما وقعتيش ، انت وقعتينا احنا".

وقبل هذه الطلة شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها ، بصورة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، تظهرها وهي تؤدي تمارين رياضية وذراعيها إلى خلف ظهرها.

وعمدت صبري على لف ذراعيها خلف ظهرها لالتقائهما في حركة يوغا صعبة المنال خاصة بالاحترافيين بهذه الرياضة الذهنية العميقة

وعلقت صبري على صورتها وقالت: “أحب نفسك”.

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد أثارت الكثير من الجدل بصورة ببطن منتفخ ووجه شاحب من الجيم وانتشرت على اثرها أخبار حملها من زوجها أحمد أبو هشيمة ونفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أخبار حمل صبري من زوجها وبينت بأن الانتفاخ في بطنها وشحوب وجهها نتيجة التمارين الرياضية القاسية التي تمارسها صبري في الجيم.

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