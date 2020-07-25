شكرا لقرائتكم خبر عن مريام فارس تشعل انستجرام بوصلة رقص داخل حمام السباحة والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 10:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها مقطع فيديو جديد لها اثناء اسمتاعها بوقتها داخل حمام السباحة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.
26321772
وظهرت ميريام فارس في الفيديو بالمايوه وهي ترقص على أنغام اغنية “لمبادا” التي اشتهرت في أواخر القرن الماضي، معلقة قائلة: “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا ؟!”.
من ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية “حبيبي سعودي” التي تضم مقتطفات ومشاهد حصرية من حفلها الأول في المملكة وكواليسه.
26321772
كانت هذه تفاصيل خبر مريام فارس تشعل انستجرام بوصلة رقص داخل حمام السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.