شكرا لقرائتكم خبر عن مريام فارس تشعل انستجرام بوصلة رقص داخل حمام السباحة والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 10:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها مقطع فيديو جديد لها اثناء اسمتاعها بوقتها داخل حمام السباحة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

26321772

وظهرت ميريام فارس في الفيديو بالمايوه وهي ترقص على أنغام اغنية “لمبادا” التي اشتهرت في أواخر القرن الماضي، معلقة قائلة: “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا ؟!”.

Advertisements

من ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية “حبيبي سعودي” التي تضم مقتطفات ومشاهد حصرية من حفلها الأول في المملكة وكواليسه.

26321772