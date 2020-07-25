شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار الوضع عسكريا في التربة بتعز بين قوات تتبع الشرعية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت يوم السبت اشتباكات عنيفة بين مسلحين بمدينة التربة بتعز. واندلعت الاشتباكات بين قوات من الجيش والأمن ومسلحين من وحدات عسكرية أخرى . Advertisements وجاءت الاشتباكات عقب تظاهرة جماهيرية شهدتها المدينة. والاشتباكات بين قوات عسكرية محسوبة على الاصلاح وأخرى محسوبة على حزب المؤتمر. وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين خلال الأيام الماضية في المدينة التي تشهد نزاعا.

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