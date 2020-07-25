شكرا لبحثكم عن خبر خطير للغاية .. إذا كنت تعاني من الخمول فأنت مصاب بهذا المرض وإليك الأسباب وكيفية العلاج ( تفاصيل علمية ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشعر الشخص بعدم الرغبة في القيام بأي من الأمور والأعمال وإنما الشعور بالرغبة والنوم والراحة، وهي ردة فعل طبيعية للجسم للإنذار بحاجته إلى الراحة أو بداية حصول بعض المشاكل لديه، فعند التحرك أو القيام بأي من الوظائف فإن الجسم يحتاج إلى الطاقة لتحريك العضلات وبقية أعضاء الجسم.

وقد يعاني المصاب بالخمول والكسل من الإمساك وعسر الهضم، وفقدان الشهية أو العكس زيادة فتح الشهية، وصعوبة الدخول في النوم والأرق، ولأن الكسل أصبح ظاهرة عالمية ومنتشرة بين عدد كبير من الأفراد وسببت للكثيرين العديد من المشاكل الصحية ومضاعفات الكسل والخمول قد تؤدي للموت ،ويعتبر الآن أحد عوامل الخطر الرئيسية للوفاة عالمياً، ووفق أحدث الدراسات فإن الكسل يقتل أكبر عدد من البريطانيين مثل التدخين تماماً

أسباب الخمول - الإصابة بمشاكل في القلب أو التنفس: مثل ضعف عضلة القلب أو الضيق في صمامات القلب، وكذلك إرتفاع الضغط الرئوي، وحدوث تليف في الرئة.

- الإصابة بالتهابات مختلفة: مثل إلتهابات الكلى أو الكبد أو المثانة، أو الإصابة بالإنفلونزا التي تؤدي إلى تعب عام في الجسم.

Advertisements

- نقص الفيتامينات في الجسم: وأهمها فيتامين ب 1، ب 2، ب 6، وب 12، والإصابة بالأنيميا، فكلها أمور تؤدي إلى الخمول.

- الإصابة بالتوتر والمشاكل النفسية: حيث أن كثرة الضغوط النفسية والتفكير يسبب ضغط على الدماغ مما يؤثر على كافة أعضاء الجسم ويجعل المصاب يشعر بالكسل.

- عدم الحصول على الغذاء المثالي: فعندما لا يتناول الشخص غذاء متكامل وغني بكل العناصر الأساسية للطاقة والنشاط، فإنه حتماً سيصاب بالخمول.

كيفية علاج الخمول 1- التخلص من التوتر والضغوط: فكثرة التفكير يمكن أن يؤثر على طاقة الجسم وحيويته، وتساعد رياضة اليوغا في القضاء على التوتر، وكذلك تدليك الجسم والإسترخاء.

2- تناول الغذاء الصحي المتكامل: وعدم التخلي عن أي وجبة أو أي عنصر أساسي من العناصر الغذائية، وخاصةً الخضراوات والفاكهة، وفي المقابل تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات التي تؤدي للخمول.