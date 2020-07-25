شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تورط قيادي بالشرعية بتهريب اخطر جاسوس حوثي بمصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة مطلعة عن تورط القيادي البارز في الحكومة الشرعية المدعو حمزة أمين الكمالي - وكيل وزارة الشباب والرياضة في تهريب وتأمين وأحداً من أبرز وأخطر قيادات مليشيا الحوثي وجواسيسها ويدعى طارق زيد المطهر، هو واسرته الى جمهورية مصر العربية، وتوفير سكن دائم لهم في مدينة مصر الجددة، وذلك اواخر شهر فبراير الماضي وعبر مطار سيئون. واكدت المصادر أن وكيل وزارة الشباب الرياضة حمزة الكمالي وبعد تمكنه من استخراج جوازات سفر للقيادي والجاسوس الحوثي المدعو طارق زيد المطهر واسرته .. قام ايضا بإستخراج منحة دراسية له وذلك بحجة دراسة الماجستير في مصر على حساب الحكومة الشرعية .. مشيرة الى أن المنحة والدراسة جاءت بغرض التمويه في حين الهدف من انتقاله هو تنفيذ مهام تجسسية .. لافتة الى ان علاقة وطيدة تربط بين أسرتي الكمالي والمطهر من فترة طويلة تجلت في قيام طارق المطهر بتزويج ابنته لشقيق حمزة الكمالي المدعو علي امين الكمالي. واوضحت المصادر أن العلاقة بين اسرتي الكمالي والمطهر ترجع الى فترة ما قبل الانقلاب الحوثي وبدات من خلال اشتغال حمزة الكمالي وطارق المطهر في العمل المخابراتي والجاسوسي، لصالح مليشيا الحوثي والحرس الثوري الإيراني، وانها تطورت بعد ذلك لتبادل المصالح والمنافع التجارية بينهما .. لافتة الى ان القيادي والجاسوس الحوثي طارق زيد المطهر هو من تولى حماية وتأمين مصالح اسرة بيت الكمالي بصنعاء بعد الانقلاب، وذلك بعد ان اعلن المدعو حمزة الكمالي انضمامة الى صف الشرعية، واهم تلك المصالح مستشفى الكمالي بصنعاء، الذي يملكه الدكتور وجراح المخ أمين الكمالي والد حمزة الكمالي، الى جانب تأمينة ايضا بقية الاعمال والمصالح التجارية الاخرى الخاصة بأسرة الكمالي. وقالت الصادر: أن المدعو حمزة الكمالي ظل ولا يزال يشتغل ويعمل جاهدا وبشكل سري في سبيل خدمة الأجندة الحوثية والايرانية، وانه يعد من ابرز الجواسيس التي تعتمد عليهم مليشيا الحوثي والحرس الثوري في مدها بمعلومات واسرار الشرعية اليمنية وانه يتقاضى منها مرتب وقدرة 3 الف دولار شهريا .. مؤكدة أن قيامه بتهريب وتأمين انتقال طارق المطهر واسرته الى القاهرة ماهي الا واحدة من مئات الخدمات التي يقوم بها الكمالي لصالح الاجندة الحوثية والايرانية، وان انتقال المطهر الى مصر جاء بإيعاز من المخابرات الحوثية والايرانية وبهدف انظمامة الى خلاياها في مصر الذي يعد حمزة الكمالي احدها. وحسب المصادر فإن طارق زيد المطهر يعد من أهم وابرز واخطر قيادات مليشيات الحوثي المتمرسين في التجسس والعمل المخابراتي والذين تدربوا على ايدي المخابرات الايرانية، حيث انه كان يعد من ابرز الاصدقاء المقربين للقيادي الحوثي صالح الصماد .. وقبل ذلك كان يعمل في مصلحة الضرائب الا انه اوقف عمله فيها بعد الانقلاب وتفرغ للعمل المخابراتي، كما انه متزوج من ايناس الوزان وهي من الاسر الهاشمية .. مبينة أن القيادي الصماد كان رشحه لمنصب وزير في حكومة المليشيات الا ان قيادة مخابرات المليشيات رفضت ذلك مؤكدة أن دوره في العمل التجسسي يعد اهم واكثر نفعا لها من توليه منصب وزير، ليقوم بعد ذلك الصماد بإصدار قرار صوري له كمستشار في وزارة المالية. وحذرت المصادر من الخطر الكبير والداهم والدور المشبوه الذي يقوم به كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية المدعو حمزة الكمالي، والقيادي والجاسوس البارز في مليشيات الحوثي المدعو طارق زيد المطهر، حاليا في مصر، وذلك ضد الشرعية اليمنية وضد الأمن القومي المصري بشكل عام، وذلك لخدمة الأجندة الإيرانية والحوثية .. مطالبة القيادة السياسية اليمنية بإتخاذ اجراءات صارمة ورادعة ازاء هذا الجاسوس والخائن الخطير وغيره من الجواسيس الذين يعدون السبب الرئيسي فيما لحق بالشرعية من هزائم طيلة السنوات الماضية. وكان المدعو ‏حمزه الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الشرعية ظهر في شهر مايو الماضي في برنامج حواري بثته قناة اللحظة الحوثية التي تبث من صنعاء، حيث تناول البرنامج حوارا معه عن الاوضاع في المحافظات الحنوبية .. وهو الامر الذي اثار ضجة واسعة في اوساط الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عن العلاقة الخفية التي تربط الكمالي بمليشيات الحوثي الايرانية.

من صوت المقاومة :