مصر ترسل طائرتي مساعدات طبية لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت مصر امس الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة لليمن بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية، مكونه من محاليل طبية والبسة وقائية، ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا.



وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور شوقي الشرجبي ان المساعدات تأتي في اطار التنسيق الثنائي بين حكومتي البلدين.. معربا عن تقدير اليمن لمصر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني.

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من جانبه أشار السفير المصري احمد فاروق، الى ان هذه المساعدات تأتي كمساهمة رمزية من جمهورية مصر لليمن في اطار ما يمر به اليمن من ازمة صحية جراء وباء كورونا.

ولفت السفير الى عمق العلاقات التي تربط البلدين.. متمنياً ان يعم الاستقرار اليمن، ومؤكداً دعم ومساندة بلاده للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

حضر استقبال الدفعة الثانية من المساعدات الملحق العسكري لسفارة بلادنا لدى المملكة العربية السعودية العميد الركن يحيى الوعيل.