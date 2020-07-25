شكرا لبحثكم عن خبر جنود جنوبيون يصلون بكامل عدتهم لمنع الحوثي من دخول مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر موثوق عن نقل مجندين جنوبيين من جبهات نجران إلى محافظة مأرب.

وقال المصدر، إن ترتيبات سعودية نقلت المئات من الجنوبيين من حدودها إلى حدود مأرب مع الحوثيين، خوفاً من انهيار جبهة مأرب نتيجة تصاعد التنسيق التركي القطري الإيراني داخل الجبهات اليمنية.

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وقال جندي جنوبي من الذين تم نقلهم إلى محافظة مأرب، إن ضباطاً سعوديين أبلغوهم قبل يوم من موعد النقل بالاستعداد لتنفيذ مهمة عسكرية ولم يخبروهم أنه سيجري نقلهم إلى مأرب.

وأضاف الجندي، إن كتيبة عسكرية من المرابطين في الحدود السعودية اليمنية نُقلت بكامل عتادها لمنطقة اليتمة الواقعة بين حدود السعودية ومحافظة مأرب، على أن يتم نقلهم في الأيام القادمة إلى داخل مأرب، لمواجهة ميليشيا الحوثي، وسيضاف لها عدد من الكتائب الأخرى في الأيام القادمة.

وأكد أن الضباط السعوديين فوجئوا من موقف الجنوبيين ورفضهم القتال في مأرب ومطالبتهم العودة إلى الجنوب، وهو ما يتم ترتيبه حالياً.