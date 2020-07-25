شكرا لبحثكم عن خبر مذهل.. هذا ما تفعله سبع حبات في جسمك اذا تناولتها صباحا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التمر يعد من الأطعمة اللذيذة التى يحرص البعض على تناولها بشكل يومى نظرا لما يحتويه على فوائد صحية، فيتميز التمر بأنه يحتوى على المعادن والفيتامينات التى يحتاجها إليها الجسم. وفى هذا السياق، نصح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بتناول 7 حبات تمر على الريق، لكي يتمتع الجسم بفوائده التى لا حدود لها ومن أبرزها: - يمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها - عدم رفع ضغط الدم و الحفاظ على مستواه الطبيعى - علاج فقر الدم Advertisements -ينشط الغدة الدرقية - تقليل فرص الإصابة بالالتهابات - تحسين عمل الجهاز الهضمي -يساعد على زيادة امتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشعور بالشبع - تحسين عمل الجهاز العصبي.

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