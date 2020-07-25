شكرا لبحثكم عن خبر التفاح يملاء أسواق «صنعاء» بأسعار زهيدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتشرت في أسواق العاصمة صنعاء فاكهة التفاح بشكل كبير،حيث تباع بأسعار رخيصة مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال محمد ردمان،أحد باعة الفواكة في صنعاء ،أن"فاكهة التفاح الذي يباع في أسواق صنعاء،غالبيتها تأتي من محافظة صعدة (شمال غرب صنعاء)،ويباع الكيلو الواحد بـ300ريال يمني،وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب الجارية".

وأرجع ردمان سبب انخفاض قيمة التفاح ألى وفرة المحصول لهذا العام،وضعف التسويق الخارجي له،حيث كان يباع في أسواق السعودية حتى وقت قريب.

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من جهته قال مدير مؤسسة الخدمات الزراعية المهندس عدنان حاشد لوكالة "سبأ" أن"مؤسسته شرعت بتنفيذ خطة تسويقية لبيع 30 ألف سلة تفاح تم شراؤها من مزارع محافظة صعدة بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار والتنوع في الإنتاج المحلي"

ولفت حاشد إلى أن "لتجار ساهموا في شراء 20 ألف وأن مؤسستة تسعى لتوسيع رقعة تسويق وبيع المحاصيل الزراعية النقدية عبر استحداث نقاط بيع جديدة في الأسواق والمولات التجارية المنتشرة في كافة مناطق ومديريات العاصمة صنعاء".

يشار إلى أن المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي لمحصول التفاح بمحافظة صعدة تقدر بألف و37 هكتار وبكميات انتاجية نحو 70 طن ما يعادل ثلث انتاج اليمن من التفاح. بحسب وزارة الزراعة .