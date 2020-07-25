شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الأمنية بالمهرة برئاسة المحافظ تعقد اجتماعا استثنائيا و تقر منع إقامة أي فعاليات في الوقت الراهن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة / المركز الإعلامي :

25 / يوليو / 2020م.

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، اليوم، اجتماعا استثنائيا برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، للوقوف أمام التطورات التي تشهدها المحافظة وسبل إنهاء التوتر والحفاظ على الأمن والسكينة التي تنعم بها المحافظة، وقد قررت اللجنة الأمنية منع إقامة أي فعالية جماهيرية لأي طرف خلال هذه الفترة.

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وناقش الاجتماع التداعيات والتوتر الخطير الذي تشهده المحافظة والذي سيلقي بظلاله على حالة السلم الاجتماعي وضرب النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

ونظرا لما تمليه المصلحة العامة وحرصاً منها على السكينة العامة وأمن واستقرار المحافظة ولقطع إمكانية استغلال هذه الظروف من أي عناصر مشبوهه، قررت اللجنة الأمنية بالمحافظة منع أي فعاليات لأي طرف في الوقت الراهن.

وتدعو اللجنة الأمنية جميع الأطراف والمواطنين إلى التجاوب مع السلطات المحلية وعدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات، مؤكدة إنها لن تسمح بأي فعل يمس بأمن وسكينة المحافظة وستعمل على الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة كما إنها لن تسمح بالمظاهر المسلحة والاستعراض بالسلاح وتخويف المواطنين وإرهابهم.

وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء وسكان المحافظه الوقوف مع موسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وعدم الانجرار خلف من يحاولون جر المحافظة إلى مربع العنف والصراع والويلات التي تعاني منه المحافظات الأخرى تحت غلاف أجندة سياسية مريبة.

ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ محافظتنا وبقية محافظات الوطن