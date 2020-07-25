- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من محاسبته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
خاص- الخليج 365
علق المحلل السياسي فضل القطيبي على تصريح وزير الخارجية محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية .
وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي إن تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من المحاسبة.
وأضاف: فقد قام وزير خارجية مايسمى بالشرعية بعمل غير مقبول وهو ماصرح به بخصوص النخبة الحضرمية فقد استفز الشعب الجنوبي عامة وأبناء حضرموت خاصة بهذا التصريح، وتجاهل دور النخبة في تحرير ساحل حضرموت من الجماعات الارهابية .
وأشار أن هذا الكلام يعد كلام غير مقبول ولابد من محاسبة هذا الوزير وإبعاده من منصبه، فهذا التصعيد والابتزاز والتهديد واستهداف الشرعية لشركائها تتنامى بشكل تصاعدي، وكأن الشرعية تستغني عن شركائها.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من محاسبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.