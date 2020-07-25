محلل سياسي: تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من محاسبته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

خاص- الخليج 365

علق المحلل السياسي فضل القطيبي على تصريح وزير الخارجية محمد الحضرمي حول النخبة الحضرمية .



وقال القطيبي في تصريحات خاصة لليمن العربي إن تصريح وزير الخارجية حول النخبة الحضرمية تصريح غير مسؤول ولابد من المحاسبة.

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وأضاف: فقد قام وزير خارجية مايسمى بالشرعية بعمل غير مقبول وهو ماصرح به بخصوص النخبة الحضرمية فقد استفز الشعب الجنوبي عامة وأبناء حضرموت خاصة بهذا التصريح، وتجاهل دور النخبة في تحرير ساحل حضرموت من الجماعات الارهابية .

وأشار أن هذا الكلام يعد كلام غير مقبول ولابد من محاسبة هذا الوزير وإبعاده من منصبه، فهذا التصعيد والابتزاز والتهديد واستهداف الشرعية لشركائها تتنامى بشكل تصاعدي، وكأن الشرعية تستغني عن شركائها.