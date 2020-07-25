شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020 الخليج 365 ـ صنعاء حافظت أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكھ واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا ھذا، على أستقرارها حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 500 ریال ـ البصل = 300 ریالا ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400ریال ـ اللیمون = 1000 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 500 ريالاً البیبار = 400 ریال ـ الموز = 400 ریال Advertisements ـ التفاح خارجي = 1500 ریال ـ التفاح بلدي = 800 ریال ـ البطیخ = 350 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال ـ اللحم الغنمي = 5000ـ 4000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدقة بقري = 4000 ریال ـ الدقة غنمي = ریال ـ الدیرك = 6000 ریال ـ الجحش = 3500 ريال الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 1300 ریال

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