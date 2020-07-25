شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشريح الجثة.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة صادمة في حادثة قتل الفنانة عبير بيبرس زوجها (تفاصيل) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:50 صباحاً - كشف تقرير الطب الشرعي في حادث مقتل زوج الفنانة عبير بيبرس عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين بأن المجني عليه توفى نتيجة إصابته بثلاثة ضربات واحدة في مؤخرة الرأس وضربتين في الصدر عن طريق قطعة زجاج وتسلمت النيابة التقرير تمهيدا لإحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة.

98070367

Advertisements

كان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد رجل أعمال بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل شقة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وألتقينا بأسرة المجني عليه في البداية يقوله والده سيد ابني عمرو اتقتل غدر ضحية واحدة كانت واخده كل خيره كل الحكاية اننا عرفنا انه اتجوزها وهو كان بيحبها وبيديها في الشهر 150 ألف جنيه هي وأسرتها ومكنش مخليها عاوزة حاجة لدرجة انه اشتري عربية جديدة ليها من فترة قريبة وفي أخر ايامه هو كان ناوي يطلقها واعتقد انها لما عرفت كده قررت تنتقم منه.

حادثة قتل الفنانة عبير بيبرس زوجها

يضيف الأب في حديثه يوم الحادثة لقيت تلفوني بيرن وعرفت ان ابني مات ولما جريت على الشقة لقيتهم مجهزين كل حاجة ولقيت مراته عاوزه تدفني بحجة إن الوفاة طبيعية.. جريت على القسم وبلغتهم ان في شبهة جنائية في الحادث وانها قتلت ابني ساعتها المباحث قبضت عليها واكتشفنا وجود 3 طعنات في جثة ابني.

ومن جانبه قالت والدة المجني عليه منها لله عبير حرمتني من أعز ما ليا مكنش مخلي ناقصها حاجة ويوم الحادثة لقينا الخزنة بتاعته فاضية مفهاش غير ورق وده غير طبيعي علشان ابني كان على طول معاه فلوس كتير وذهب وناشدت الأم بالقصاص من المتهمة حتى يهدأ قلبها.

98070367