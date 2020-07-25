شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘أسد" مفترس يغتصب "لبوة‘‘ شابه في الطريق العام "امام السيارات" و‘‘عدسات الكاميرات‘‘ .... والنهاية كانت صادمة (شاهد فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:50 صباحاً - صادف احد المارة بسيارتهما ، زوجين من الأسود على الطريق العام في جنوب إفريقيا ، وقاما بتوثيق اللحظة ، وظهر في الفيديو زوجين من الأسود وهما يقطعان الطريق العام ، في حالة استرخاء. 39542349 Advertisements وبينما توقفت مركبات المارة لرؤية المشهد فاجئهم الاسد ، الذي باشر باغتصاب اللبؤة امام المارة وعدسات الكاميرا ، فيما اللبؤة لم تحاول الدفاع عن نفسها. شاهد الفيديو : 39542349 39542349

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‘‘أسد" مفترس يغتصب "لبوة‘‘ شابه في الطريق العام "امام السيارات" و‘‘عدسات الكاميرات‘‘ .... والنهاية كانت صادمة (شاهد فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.