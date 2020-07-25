شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. نسرين طافش في سرير نومها بروب مثير والجمهور يفقد صوابه (شاهد) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 07:50 صباحاً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من سرير نومها.

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وظهرت طافش في الصورة بجمالها الخلاب مرتدية روب النوم حاملة كأس من الشاي وقدمت نصيحة من ذهب لجمهورها في مجال التوعية النفسية ونقد الذات

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حيث قالت: “أخبر نفسك كل يوم انك تستحق حياة طيبة .. تخلص من التوتر .. تنفس .. فكر و تخيل أفكار واحداث جميلة فالتخيل قوة .. و قل لنفسك بأن كل شيى سوف يمر و كل شيئ بخير.. صباحكم حب و راحة بال”.

وانهالت التعليقات من جمهور طافش على صورتها الجديدة حيث أثنى الجمهور على ظهور طافش وأنوثتها في سرير نومها وتركو العديد من عبارات الغزل بالفنانة السورية وبجمالها النادر.

والجدير بالذكر ان طافش كانت قد تلقت اعتذار رسمي من باسم ياخور على اثر انتقادات تعرضت لها طافش في برنامج فضائح المشاهير أكلناها وصرح ياخور بأنه لم يتعمد الاساءة الشخصية لطافش.

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