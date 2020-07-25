شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مشهور يفضح الفنانة اللبنانية ‘‘هيفاء وهبي’’: هذا ما يحدث بيني وبينها والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 04:50 صباحاً - أثار فنان شهير موجة من الجدل بعد حديثه عن هيفاء وهبي.
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أكد الملحن محمد وزيري – مدير أعمال هيفاء وهبي السابق – أن بداية الخلافات بينهما بدأت بعد قيامه بإنتاج فيلم “أشباح أوروبا” لها .
وقال “وزيري” في مداخلة مع برنامج “الحكاية” : توترت العلاقة بيننا لأسباب شخصية في أول يوم تصوير و وقتها استمر التصوير بعدها .
وأضاف: كنت متزوجا من هيفاء وهبي وكنا وقتها نعيش في منزل واحد على الرغم من الخلافات بيننا .
وتابع: لو هي تتهمني بالحصول على أموال تخصها فهل هذه الأموال كانت تعطيها لي في حقيبة .. أم يتم عن طريق تحويل بنكي؟43787554
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