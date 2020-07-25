شكرا لقرائتكم خبر عن بأفخاذ عارية …ابنة مخرج باب الحارة باطلالة فاضحة جديدة (شاهد) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 04:50 صباحاً - شاركت الفنانة السورية شمس بسام الملا ابنة مخرج المسلسل الشامي الأشهر في الوطن العربي باب الحارة بأجزائه التسعة الأولى متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عدة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية

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وعلقت شمس الملا على اطلالتها الفاضحة الجدية بأفخاذها وبطنها العاريين بقولها:

“عندما تتألم من المضي قدما ، تذكر الألم الذي شعرت به للوصول الى ما انت عليه”.

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وظهرت الملا نجمة باب الحارة في جزئه الأخير باطلالتها الجديدة بفستان مفتوح من جهة واحدة أصفر اللون طويل مزركش باللون الأحمر أظهر ساقي الملا وأفخاذها كاملة وببلوز أبيض قصير كشف عن بطنها وسرتها للجمهور واعتمدت في اطلالتها ارتداء النظارات الشمسية السوداء وجزدان لون زهري نسقته مع لون الحذاء المكشوف الذي اعتمدته في جلسة التصوير

و انهالت التعليقات على صورة شمس الملا حيث أثنى قسم من الجمهور على اطلالتها الجريئة بينما انتقد قسم آخر اطلالتها التي وصفوها بالعارية و الفاضحة

والجدير بالذكر ان ابنة مخرج باب الحارة كانت قد سجلت حضورها الأخير في الدراما العربية بدورها في مسلسل باب الحارة في نسخته الأخيرة من اخراج والدها ثم غابت لفترة طويلة عن الساحة الدرامية لتعود الشائعات حضورها في المسلسل الرمضان السوري السابق في رمضان 2020 سوق الحرير

ويشار الى ان لبنة مخرج باب الحـارة كانت قد بأت مشوارها الفني رفقة والدها بسام وشقيقه مؤمن الملا وتعمل في مجال التسويق الاكتروني عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لبرندات عالمية مختصة بالألبسة والاكسسوارات والمكياجات

وغاب باب الحارة عن موسم مسلسلات رمضان 2020 بسبب فيروس كورونا الذي أجل العمل فيه من شركة قبنض التي استولت على حقوق الملكية من شركة ميسلون المنتجة للأجزاء التسعة الأولى الخاصة بالمخرج بسام الملا وعبر الكثير من نجوم العمل عن رفضهم العمل مع شركة قبنض في الأجزاء الجديدة

وكشفت صباح الجزائري التي تقمصت شخصية ام عصام زوجة زعيم حارة الضبع في باب الحـارة خلال لقائها المتلفز مع هشام حداد عبر برنامج راحت علينا في قناة لنا السورية بأن والد شمس بسام الملا هو من تسبب بضياع باب الحارة بسبب تحييده لنجوم العمل الأساسيين في بعض الأجزاء والتخلي عن خدماتهم في أجزاء أخرى

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