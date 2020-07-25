شكرا لقرائتكم خبر عن "شمس الكويتية" تصبح على جمهورها بـ"حركة المؤخرة" المثيرة.. شاهد! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 04:50 صباحاً - بأحلى حركة ألقت الفنانة "شمس الكويتية، تحية الصباح الجديد على جمهورها في موقع تبادل الصور العالمي إنستغرام. حيث استعرضت الفنانة شمس، قوامها الرفيع بعد ارتداءها لبنطلون ضيق جدا أبرز كل تفاصيل جسمها، وخصوصا مؤخرتها.67204193 Advertisements وعلقت الفنانة على صورتها قائلة: "صباح الخير ياحلوين.. أتمنى لكم يوم جميل"، كما بادلها الجمهور تحايا الصباح ممزوجة بكلمات الغزل المعتادة. بينما اتهم البعض الفنانة بالإكثار من هذه الحركة التي تبرز مؤخرتها والتي كان آخرها حين ظهرت شمس بإطلالة ساحرة، ارتدت فيها فستانا مجسما وصل لحدود الركبة ينتمي لصيحة الأوف شولدر مصمم من قماش ناعم ذا ارضية سوداء وبه دوائر بيضاء، مما أبرز نحافة خصرها بأسلوب ملحوظ. 67204193 67204193

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