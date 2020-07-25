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صنعاء - ياسمين الخيامي - نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلق على الاحداث التي حصلت في المهرةنائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلق على الاحداث التي حصلت في المهرة

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