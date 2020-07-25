محافظ المهرة يدعو لتجنيب المحافظة الانزلاق للفوضى وتحكيم لغة العقل

دعا محافظ المهرة محمد على ياسر، جميع الأطراف في المحافظة إلى تحكيم العقل للحفاظ على الأمن والاستقرار، عشية دعوات لمظاهرات للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، وقبائل مناهضة لتواجدهم.



وقال في تغريدة - نشرها في حسابة على تويتر – "حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة ولتجنيبها الانزلاق في الصراعات والفوضى، ندعو جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل وتقديم مصلحة المحافظة على ما عداها".



ودعا المحافظة للتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المحافظة والابتعاد بها عن ما لا يحمد عقباه.



ومساء أمس الجمعة أغلق مسلحو قبائل المهرة، منافذ المحافظة وسيطروا على ساحة عامة وسط مدينة الغيضة لمنع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من إقامة مهرجان في المدينة.



وقالت مصادر محلية، إن القبائل أغلقت منافذ المحافظة تحسباً لدخول مجاميع تابعة الانتقالي من المحافظات الأخرى، كما سيطر مسلحو القبائل على ساحة عامة لمنع الانتقالي من إقامة فعاليته المقررة غداً.



وأشارت إلى أن القبائل انتشرت في شوارع مدينة الغيضة مركز المحافظة وأعلنت الاستنفار لإفشال مساعي الانتقالي لجر المحافظة إلى مربع الفوضى.