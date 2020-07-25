شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك .. يعلق على محاولة إفشال فعالية محافظة المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ هاني بن بريك على احتفالية المهرة .. مشيرا الى انها حققت نجاح كبير قبل ان تبدأ.

وقال بن بريك في تغريدة على منصة تويتر: احتفالية المهرة نجحت قبل أن تبدأ بفضل الله ثم بفضل جهود أبناء المهرة والتفاف كل الشعب الجنوبي معهم.

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وأضاف سلام الله على المهرة وأهل المهرة أهل السلم والسلام والقيم والأخلاق الرفيعة والعلوم الوافية.

وقال نائب الرئيس في تغريده سابقة : سينفقون أموالهم ليصدوا المهرة عن الاحتشاد، وسيتبعون كل سبيل معوج لئلا يتكرر ماحدث في حضرموت، وستكون تلك الأفاعيل عليهم حسرة.. فالحق أبلج والباطل لجلج.

وتابع المهرة أقل محافظة جنوبية في عدد السكان بسبب الهجرة وانعدام التنمية ومع ذلك الخوف منها أرعد فرائصهم.