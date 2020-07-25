شكرا لمتابعة خبر عن جباري : السعودية لا ترغب بعقد جلسات البرلمان وتمنع الحكومة من العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم المستشار الرئاسي ونائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، السعودية والإمارات بعرقلة الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنهما لا يرادان حل المشكلة اليمنية.

وقال في تصريحات نقلتها قناة ’’بلقيس‘‘ الفضائية، إنه يشعر بتشاؤم تجاه الحديث عن نجاح الحوار في الريتز كارلتون في الرياض.

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وأضاف أن التحالف جاء من أجل عودة الشرعية ولكن حتى الآن لم تعد الحكومة إلى المحافظات التي تم تحريرها. لافتًا إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن رغم الترويج الكبير الذي حصل.

وقال: إذا أرادات السعودية والإمارات تنفيذ اتفاق الرياض أعتقد أنه كان سيتم تنفيذه ولحلت مشكلة عدن منذ وقت مبكر.

وأضاف: السعودية والإمارات إذا كانت تريد الحل في اليمن ستسمحان بعودة الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى عدن، وإذا كان لديهما رغبة بحل الكثير من المشاكل في اليمن لفعلت ولكن الكثير من الأوراق لم تعد بيد اليمنيين.

ومضى قائلاً: لا أدري ما هي المصالح والحسابات التي تضعها السعودية والإمارات وراء عدم حل المشكلة اليمنية حتى الآن.

واتهم نائب رئيس مجلس النواب، التحالف بمنع الرئاسة والحكومة والبرلمان من العودة ومنع تصدير النفط وتفعيل الموانئ، وتحويل منشآت الغاز باليمن إلى ثكنات عسكرية. مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعد باستطاعتها تصدير لتر واحد من الغاز رغم حاجتها للدولار الواحد.

وأضاف جباري التحالف يتصدق علينا ببضعة ملايين ويمنعنا من تصدير ثروات بمليارات الدولارات ولن نقبل أن يصادر القرار السياسي لليمن ونحن دولة مستقلة وقدمنا الكثير من التضحيات.

وبحسب جباري فإن اليمن سيتعافى ومن يريد له الشر سيخرج مهزوما بكل تأكيد، وأنه يجب على السعودية والإمارات أن تتعامل مع اليمن باحترام وصدق بعيدا عن التعالي والإملاءات.

كما أكد جباري على ضرورة عودة مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة ويتم دمج الجيش الوطني تفادياً لعدم حدوث مشاكل في المستقبل.

وحول الهدف من زيارته لمأرب وشبوة وحاليا حضرموت قال بأنه لغرض الاطلاع على الأوضاع ونقلها للرئاسة والحكومة وأنه من المهم أن تكون الحكومة حاضرة على الأرض في المحافظات لمعرفة ما يجب عليها أن تعمله.

وأشار جباري إلى أن الوضع الأمني في مدينة سيئون مقلق وعلى الداخلية أن تتعامل مع الملف الأمني بجدية. وقال أن مرتبات أغلب الجنود والموظفين في سيئون لم تصرف منذ أشهر والحكومة معنية بذلك.

وفيما يتعلق بانعقاد جلسات البرلمان حمل جباري ذلك هيئة رئاسة مجلس النواب والرئاسة اليمنية التي يجب أن تدفع باتجاه تفعيل دور مجلس النواب.

وقال جباري ان التحالف لا يرغب بعقد جلسات البرلمان وإلا لما ظلينا طوال الفترات الماضية من دون عقد جلسات.

وأضاف لا عذر لرئاسة البرلمان ومجلس النواب في عدم عقد الجلسات وقد ذهبت إلى مأرب وشبوة وبادرت قيادات السلطات المحلية هناك باستقبال أعضاء مجلس النواب وعقد الجلسات=.