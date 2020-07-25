شكرا لمتابعة خبر عن اول تعليق عُماني على التظاهرة التي دعا إليها الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدخل محافظة المهرة منعطفا خطيرا اليوم السبت اثر اقتحام قبائل المحافظة ساحة الاعتصام الرئيسية والسيطرة على منصة الاعتصام.

وتترقب سلطنة عمان ما تشهدها المناطق المحادة لها على حدود السلطنة الغربية مع جارتها اليمن لا سيما وأن الإمارات والسعودية تعد سلطنة عمان والكويت خارجة عن أهدافهم في المنطقة الخليجية الأكثر سخونة إثر الأزمة السياسية مع قطر المحاصرة من قبلهما.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

Advertisements

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويرى مهتمون بالشأن اليمني بأننا شركات التحركات السعودية في محافظة المهرة وتقوم قوات سعودية سيطرت على المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان يعد مؤشرا خطيرا.

معتبرين بأن ذلك يمنح السعودية والإمارات فرص الهيمنة وتهديد الأمن القومي لسلطنة عمان مستندين في ذلك بأن المهرة المحافظة الحدودية مع السلطنة لم تتواجد فيها ميليشيات الحوثي ولم يسبق لها دخول هذه المحافظة.

وكان ناشطون إماراتيون وسعوديون قد شنوا هجمة إعلامية على الكويت وسلطنة عمان في وقت سابق لم توقفها المتزن من الأزمة الخليجية مع الدوحة.

المدرس من قبل الإمارات قد دعا لتظاهرة اليوم السبت في محافظة المهرة للمطالبة بالإدارة الذاتية والسيطرة على مؤسسات الدولة.

يأتي ذلك في ظل عجز كبير وصلت إليه الحكومة الشرعية في العاصمة الرياض بعد أن سيطر الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس من المنصرم وعدد من المحافظات كان آخرها سقطرى في الشهر المنصرم.

وبالرغم من أن السعودية تشرف على سير المفاوضات بين الشرعية والانتقالي والتي وصلت إلى ما يبدو لطريق مسدود إلا أنها تمنح الانتقالي الجنوبي الضوء الأخضر لاستكمال سيطرته على المحافظات الجنوبية.

واستولى رجال القبائل في المهرة عصر اليوم على ساحة الاعتصام الرئيسية في عاصمة المحافظة مدينة الغيظة وعلى منصة الاعتصام وسط تهديد من قبل الانتحاري الجنوبي بالرد الحازم وإقامة فعاليته صباح السبت بعد أنباء النقاب نقل طيران التحالف لمسلحي الانتقالي للمهرة قادمين من عدة محافظات جنوبية.