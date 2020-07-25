شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي أنيس منصور .. يكشف عن حصة السفير السعودي في التشكيلة الحكومية القادمة (الأسماء +المناصب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر استحوذ على وزارات سيادية في الحكومة المزمع تشكيلها عقب مفاوضات الرياض . وبين الصحفي الجنوبي أنيس منصور في تغريدة له رصدها محرر’’سمابرس‘‘ عبر حسابه في تويتر : بأن ‏حصة السفير السعودي آل جابر في الحكومة الجديدة اكثر من اي مكون او حزبي يمني وهي حصة شخصة خاصة كلها وزارات الهبر والصفقات والفساد وتحويل اموال لشركاته الخاصة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل Advertisements ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضاف الصحفي الجنوبي أنيس منصور في تغريدته ” حصة ال جابر هي.. 1_ رئيس الوزراء معين ال جابر 2_ وزارة التخطيط نجيب العوج 3_ وزارة المالية سالم بن بريك 4_ وزارة الكهرباء محمد العناني

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