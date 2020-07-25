شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير للغاية : اهم الجسور في العاصمة صنعاء على وشك الإنهيار .. شاهد الصور الأولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر محلي في أمانة العاصمة نبأ إنهيار القاعدة الخرسانية الداعمة لأحد أهم الجسور في أمانة العاصمة. وقال المصدر إن القاعدة الخرسانية الداعمة لجسر مذبح اهم الجسور الحيوية في أمانة العاصمة تنهار نتيجة السيول الجارفة التي تسربت إلى القاعدة والتي أحدثت أضرارا بالغة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبحسب المصدر فإن الجسر الحيوي الهام مهدد بالسقوط موجها مناشدة إلى كل من أمانة العاصمة والشركة المنفذة للمشروع والمكلفة بأعمال الصيانة الخاصة بالجسر. وحذر المصدر من مغبة انهيار الجسر الذي قال بأنه سوف يلحق أضرارا مادية وبشرية لا يحمد عقباها.

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