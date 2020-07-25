شكرا لمتابعة خبر عن مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة وطيران التحالف ينقل مسلحي المجلس الانتقالي للمهرة والقبائل تسيطر على ساحة الاعتصام (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بمحافظة المهرة أن الوضع مهدد بالانفجار في أي لحظة بين قبائل المحافظة وميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا . وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة دعت قبائل المهرة للدفاع عن محافظتهم تجاه مخطط التحالف السعودي الإماراتي الهادف لاحتلال أراضيهم حد وصفه . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية Advertisements فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبين أن زعماء القبائل ترفض رفضا قاطعا إقامة الانتقالي الجنوبي فعالية دعا إليها اليوم السبت بهدف الإعلان عن الإدارة الذاتية للمهرة . وكشفت مصادر عسكرية نقل طيران التحالف لمسلحي الانتقالي الجنوبي لمطار الغيظة من عدد من المحافظات الجنوبية بهدف السيطرة على محافظة المهرة . وسيطرت مجاميع قبلية من ابناء محافظة المهرة عصر الجمعة على ساحة الاعتصامات الرئيسية بمدينة الغيضة.. وانتشر مسلحون قبليون من ابناء المحافظة في منصة الاحتفالات الرئيسية وتمركزوا فيها. وجاء هذا الانتشار عقب اعلان زعماء القبائل هناك رفضهم السماح باقامة مهرجان ينوي المجلس الانتقالي اقامته االيوم لسبت.

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