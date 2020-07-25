شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك في صورة جريئة جداً.. "شبة عارية وأنيقة"! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 01:51 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل، ميريام كلينك، صورة جريئة لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام"، حيث بلباس البحر المكشوف. 68954203 Advertisements وعلقت كلينك على الفيديو بـ: أنا موديل رائعة منذ سنوات عملت مع أكبر اسماء في عالم الأزياء،ً صحیح أنني تجرأت لأنني عارضة أزياء أرتدي ملابس داخلیة وأنشر صورا شبه عارية ولكن لا يوجد شيء رخیص أو مبتذل.. طولي 178 سم ووزني 60 كجم". 68954203 68954203

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