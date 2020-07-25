شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري كبير يصارع الموت .. وزوجته تصدم الجماهير بهذا الإعلان .. شاهد من يكون؟ (صور) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 01:51 صباحاً - واقعة مأساوية تكشف عنها الستار السيدة عزيزة كساب، ولمن لا يعرف عزيزة كساب فهي زوجة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، وكانت الواقعة مرتبطة بتفاصيل حالته الصحية، حيث أشارت إلى أن زوجها لا يعلم بوفاة الفنان فاروق الفيشاوي أو الفنان جورج سيدهم أو الفنانة رجاء الجداوي.

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وفقا لما نشرته صحيفة اليوم السابع، تقول السيدة عزيزة كساب أن حالة المنتصر بالله تحسنت عن ذي قبل، ولكن أزمة تفشي فيروس كورونا أجبرته على وقف جلسات العلاج الطبيعي، وأصبح محبوسًا لا يخرج من البيت.

حركته بسيطة وأغلب أوقاته يقضيها في النوم.. بهذه الكلمات المحزنة تتابع السيدة عزيزة حديثها:طبعا هو نفسيا متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته.

تستطرد في حديثها: يتابع التلفزيون والفضائيات وخاصة برنامج "الحكاية" لـ عمرو أديب وبرنامج وائل الإبراشي، مؤكدة أنها حرصت على ألا يشاهد الحلقة التي تحدث فيها عمرو أديب عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حتى لا يعرف هذا الخبر الحزين.

وتحكي: دايما بخبي عنه الأخبار السيئة علشان حالته ما تتأثرش ولحد دلوقت ميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت دائمة السؤال عليه، أو وفاة جورج سيدهم.

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كان المنتصر بالله أصيب بجلطة في المخ عام 2008 أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني "راجل وست ستات"، والإذاعي "عوام على بر الهوي" ولكنه لم يستمر طويلا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.

المنتصر بالله رياض عبدالسيد، ممثل كوميدي مصري من مواليد 21 فبراير لعام 1950، حاصل على بكالويوس فنون مصرحية عام 1969م، ثم ماجستير في الفنون المسرحية عام 1977، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، له العديد من الأعمال الفنية والمسرحية خاصة مسرحية شارع محمد علي، الذي تميز بها بشكل كبير.

ويعد الفنان المنتصر بالله من الفنانين ذو التميز في اختيار الشخصيات التي يجسدها، فهو يتميز في كل شخصية عن أخرى لكنه يبرع بشكل خاص في الفن الكوميدي.

من أهم أعماله في المسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حقاً أنها عائلة سعيدة جداً، أرابيسك، أبناء ولكن، راجل وست ستات، عيون.

وعن المسرحيات فبرع في العالمة باشا، حضرات السادة العيال، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي.

وفي الأفلام له رصيد كبير، أبرز أعماله جاءت على النحو التالي: المعلمة سماح، الطيب أفندي المغنواتي، الشيطانة التي أحبتني، الحدق يفهم، فقراء ولكن سعداء، المواطن المصري، ضد الحكومة، ناس هايصة وناس لايصة، يا تحب يا تقب، محامي تحت التمرين، حارة الجوهري.

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