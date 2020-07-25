شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة إم بي سي تستضيف شاباً وسيماً في برنامجها ثم تعلن ارتباطها به ولكن ما حصل كان صادماً لها والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عرض برنامج "صباح الخير يا عرب"، عبر شاشة "أم بي سي"، تقريراً عن عقد قران المذيعة السعودية #غادة_مصلّي، وهي من فريق عمل البرنامج، التي صرّحت خلال اللقاء أنها تعرّفت إلى عريسها في "أم بي سي"، وأنهما بعد شهر واحد من تعارفهما عقدا قرانهما، وقدّمت شكرها للمحطة وللعاملين في البرنامج. 25835582 Advertisements غادة وبعد تصريحها أنها التقت بعريسها في "أم بي سي"، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو المقابلة التي أجرتها معه، خلال استضافته في "صباح الخير يا عرب" وهو يعمل مديراً للطيران، وانتشرت كثير من التعليقات الطريفة على الفيديو، أبرزها: "استضافته فتزوجها". 25835582 25835582

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