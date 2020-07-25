الشرطة تفاجئ الجميع وتلقي القبض على عريس وعروسته في ليلة الزفاف والسبب صادم (فيديو)

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كتب امير فتحي في السبت 25 يوليو 2020 01:51 صباحاً - قامت الشرطة الروسية، بإلقاء القبض على شبان وعروسين قاموا بالرقص على اوتستراد موسكو الدائري ما تسبب في توقف حركة المرور.
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وأتضح في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي.
ونتج عن ذلك، تم تغريم العريس 20 ألف روبل (280 دولار تقريبا) كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى في غرف سجن مختلفة.
كما اتهم المخالفون بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.
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