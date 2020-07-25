شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إذا اقتربت منك قطة.. فهذا يعني أن هناك 3 رسائل من الله موجه لك .. سبحان الله ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القطط ، ذلك الحيوان الاليف الجميل صاحب الوبر من الطف الحيوانات واجملها ، وقد حثنا الاسلام علي تربيتها والاعتناء بها فهي من الممكن ان تكون سببا من اسباب دخول الانسان الجنه وذكر سيدنا محمد – صل الله عليه وسلم – تلك المرأه الذي دخلت النار بسبب هره لانها حبستها بدون اكل او شرب وتربيه القطط لها بعض الفوائد

مثل ابتعاد الفئران عن المنزل وذكر ان هناك قطط يحبها النبي – صل الله عليه وسلم –للغايه حيث في يوم من الايام كان يجلس النبي فوجد قطه نائمه علي عبائته فلم يرد النبي ان يقلقها وتستقيظ وفضل ان يقطع الجزء التي تنام عليه القطه من عبائته .

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ينقسم الناس الي قسمين

الي محبين الي القطط والي كارهين لها فعند ذكر القطط هناك ما يري انها حيوانات قبيحه للغايه ولا يطعمونها ولا يتعاملوا معها وهم يعتقدون انها حيوانات مفترسه ومتوحشه

علي العكس البعض الذي يري انها حيوانات لطيفه وجميله .



ان احب الاشياء الي القطط انها تجد طعام ومكان تنام فيه فاذا وجدت ذلك تحب ان تبقي في هذا المكان وتتعامل بكل حب مع افراد هذا المكان وتشعر بالامان معهم واذا اقتربت القطط منكم فلاتنهروها فربما يكن ذلك محاوله منها لاخباركم بشيئ ما فهل تعلمون ما الرساله او الاشاره التي تحملها لكم القطط تعالوا لكي نعرفها الان :

اولا : عندما يكون جائع فربما يأتي لك ليطلب منك الطعام ببعض الاشارات

ثانيا : تعد المشاركه مع القطط من الاشياء الواجبه فالله يحب ان نتقاسم طعامنا مع الحيوانات مثل القطط ولك في هذا الجزاء والثواب والبركه فالقطط عندما تقدمون لهم الطعام دون ان يثبتوا ذلك فأنتم ثبتون لهم حسن نيتكم

ثالثا : ان ترك الحيوانات بدون طعام يعد اثما كبيرا جدا لذلك اذا رأيتم القطط جوعا فعليكم اطعامهم