شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم حجم ثروة الراقصة "فيفي عبده " ..شاهدو المفاجأة التي لم يكن يتخيلها أحد !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرغم من أن الراقصة المصرية "فيفي عبده"،آ تنتمي لأسرة فقيرة محدودة الدخل إلا أن ثرواتها بلغت ملايين الدولارات، وهذا ما سنستعرضه معك عزيزي القارئ في السطور التالية.

ولدت عطيات عبد الفتاحآ فى يوم 26 أبريل عام 1953م في محافظة المنوفية لأسره فقيرة، كان والدها يعمل شرطيا برتبة "صول" في إدارة مرور القاهرة حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي

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وتعتبر فيفي عبده واحدة من المشاهير و الشخصيات المؤثرة حول العالم و تعمل فى مجال التمثيل والرقص و تبلغ حجم ثروتها 50 مليون دولار أمريكي حسب إحصائيات موقع celebrity net worth ، وتزوجت الفنانة فيفي عبده سبع مرات أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى "عزة" من زوجها الأول "كمال مجاهد" رجل الأعمال السعودي، ثم أنجبت ابنتها الثانية "هنادى " من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل "محمد الدراوى" .

أحبت فيفي الرقص منذ طفولتها وعندما عارض أهلها الانضمام لإحدى فرق الفنون الشعبية، قررت الهرب من بيت والدها لتبدأ مشوارها الفني كراقصة في فرقة عاكف، ثم ظهرت كراقصة في العديد من الأفلام السينمائية، قبل أن ترشحها المخرجة إيناس الدغيدى للاشتراك في بطولة فيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع الفنان أحمد زكى حيث أثبتت أن موهبتها في التمثيل بنفس قدر موهبتها في الرقص الشرقي.

اعتادت الفنانة فيفى عبده على التفاعل مع متابعيها من خلال فيديوهات تعكس مدى سعادتها وعبارات تمازح بها متابعيها من وقت لآخر، إلا أنها مؤخرا كان لها رأى آخر كشفت عنه من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام ".

علقت عليها بأنها مكتئبة قائلة : "الصورة دى اتصورتها وا?نا زعلانة قوى لا?ن عندى اكتئاب قلت اللى بيحبونى هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الآخر لف يو".

وما إن نشرت فيفى عبده تلك الصورة حتى حرصت الفنانات على دعمها، ومنهن نيللى كريم، غادة عبد الرازق، مايا دياب التى كتبت لها: بموت فيكى، فى حين نصحتها نيكول سابا بضرورة عدم الاكتئاب ، على جانب آخر سبق وحسمت الفنانة فيفى عبده الجدل الدائر حول تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء فى الوسط الفنى، مؤكدة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى على "إنستجرام" أنها لم تتعرض للتحرش فى هذا الموقف.