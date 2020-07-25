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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير.. اذا ظهرت هذه العلامات الخمس على جسمك فهي تنذر بحدوث فشل كلوى.. تعرف عليها

الأمراض المزمنة التى تصيب الجسم لا تظهر فجأة كما يعتقد البعض ولكنها تتطور ببطء وتصدر إشارات تحذيرية ولكن أغلب المرضى لا يضعون لها أى اعتبار، ومن الأمراض التى تصدر تحذيرا قبل أن تصيب الجسم "الفشل الكلوى" ويوضح موقع "womanpretty" 5 علامات هامة يجب الانتباه لها ومراجعة الطبيب فوراً لتجنب الإصابة بالمرض:

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1- تغير لون البول

الكلى تتخلص من سموم الجسم عن طرق البول، وهنا يجب الانتباه إلى اللون ودرجة الاصفرار، وأيضاً ظهور نقاط الدم فيه، لأن هذا يوضح أن هناك مشاكل فى الكلى وأنها تعمل بشكل غير صحيح.

2- فقر الدم

الشعور بالتعب والهمدان بشكل دائم، والإصابة بفقر الدم دليل على أن الكلى لا تقوم بوظيفتها بشكل جيد بإنتاج الهرمون الضرورى المسئول عن خلايا الدم الحمراء، والتى بدورها تقوم بتوصيل الأوكسجين إلى

أعضاء الجسم والخلايا لتمنحنا الطاقة الضرورية.

3- ألم وضيق فى الصدر

الشعور بضيق التنفس والوخز فى الصدر بسبب تراكم السوائل حول الغشاء المحيط بالقلب أو الرئتين، وذلك بسبب ارتفاع كمية البوتاسيوم فى الدم.

4-تغيرات فى لون الجلد

الجسم الذى لا يتخلص من النفايات التى ينتجها بصورة جيدة يبدأ لون الجلد فى التغير، ويصاب بطفح جلدى أو حكة مستمرة فى جميع أجزاء الجسم فى نفس الوقت.

5- فقدان الشهية

عدم تخلص الجسم من السموم بشكل جيد يجعل المريض يشعر بطعم سيئ فى فمه، وهذا يحد من شهيته، وقد يصاب بالغثيان والقىء فى كثير من الأحيان.