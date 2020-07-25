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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل من أمطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح هابطة شديدة على أجزاء واسعة من المرتفعات الهضاب الداخلية خلال ساعات النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل على المناطق الساحلية، وصولاً الى المناطق المحاذية لها خلال ساعات المساء وتستمر الى ساعات الصباح الباكر.

وأكد في نشرته الصادرة اليوم والتي حصل "يمن برس" على نسخة منها، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من البلاد خاصة المناطق الجبلية والهضاب الداخلية و المناطق الساحلية الجنوبية و الغربية مع نشاط للرياح السطحية.

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و أشار إلى استمرار نشاط خلايا رعدية متفرقة على المناطق الصحراوية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة و رياح نشطة لافتاً إلى أن أرخبيل سقطرى سيشهد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

و حذر المركز سائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية و مجاري السيول داعيا لأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات و المنعطفات الجبلية أثناء و بعد هطول الأمطار.

وطالب المواطنين بالاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت من حالة ممطرة ستشهدها العديد من محافظات الجمهورية مطلع الأسبوع القادم.