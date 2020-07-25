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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الان في تعز .. سقوط قتلى وجرحى وسط معارك طاحنة بين اللواء 35 مدرع واللواء الرابع .. وهذا ما قاله قائد المقاومة عن حياته في معركة الدفاع عن تعز

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