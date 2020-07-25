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صنعاء - ياسمين الخيامي - احذر شرب القهوة في هذه الحالة لأنها تتحول إلى خطر قاتل يهدد حياتك

الكثير من الناس يتفاخرون بطريقة أعدادهم للقهوة، وبعضهم حتى أتقن صناعة القهوة إلى درجة التفنن الحقيقي، وسواء كنتم تفضلونها بسكر خفيف، أو مرة، أو مع الرغوة، أو مليئة بالحبيبات، فالكثير مكن لا يمكنهم التخلي عن القهوة المفضلة لديهم، وفي الحقيقة أنهم ليسوا مضطرين إلى ذلك، فبالفعل إن لشرب القهوة بعض الفوائد الصحية، ولكن آراء الأطباء تنقسم حول إذا ما كانت فوائد القهوة تفوق السلبيات، أو العكس هو الصحيح.



الفوائد الصحية للجسم عند تناول القهوة.

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أولًا خفض فرص الإصابة بمرض السكري: في بحوث أجريت عام ٢٠١٥، وجد أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى البالغين الذين يشربون من أربع إلى ست أكواب من القهوة يوميًا أقل بنحو ٣٠%، ومنهم لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.

ثانيًا تحسين الذاكرة والإدراك: يشير الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة التي تحتوي على الكافيين، قاموا بأنجاز أعمال بشكل أسرع، وقاموا بتعلم مهارات جديدة في فترة قصيرة، وكانت للاستمرارية دول كبير، ويمكن للقهوة تطوير الجانب الإدراكي في مراحل عمرية متقدمة، وأثبتت دراسة أخرى أن الدمج بين القهوة وشيءٌ حلو أعطى التأثير الأكثر فاعلية، فالدمج بين الاثنين يساهم في تحسين القدرة الإدراكية، مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

أضرار القهوة عند الشرب بإفراط.

رغم الفوائد المتعددة التي ذكرت إلى أنها لا تخلوا من الأضرار، فمنها هشاشة العظام، يمكن أن تحفظ القهوة الجسم على إفراز الكالسيوم في البول، وفقدان الكالسيوم اللازم لبناء العظام، والذي يسبب انخفاضً في كثافة العظام، ويمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام، وكما أن شرب ١٥٠مجم من القهوة يؤدي إلى فقدان حوالي ٥ مجم من الكالسيوم، ولكن يمكن موازنة فقدان الكالسيوم الناجم عن شرب القهوة بإضافة ملعقتين من الحليب لكوب القهوة، أو أكل القليل من الزبادي.

ظهور التجاعيد: على الرغم من أن القهوة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ولكن الإفراط في شربها يمكن أن يؤدي لتجاعيد الجلد، وسبب ذلك هو أن القهوة مضرة للبول، وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الجفاف.

زيادة الوزن: إن الكافيين الموجود في حبوب البن، من الممكن أن يسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، بالارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم، يسبب الرغبة في تناول الحلويات، وزيادة الشهية.