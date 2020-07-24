شكرا لبحثكم عن خبر اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 24-7-2020 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - Advertisements اسعار الصرف في صنعاء وعدن كالتالي: أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 752 بيع: 757 الريال السعودي شراء: 198 بيع: 199 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 596 بيع: 598 الريال السعودي شراء: 157 بيع: 158 مع ملاحظة هامة بأن الاسعار تتغير بين لحظة وأخرى.

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