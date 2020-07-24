شكرا لقرائتكم خبر عن تناول عصير البصل لتعزيز المناعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتمد القدماء على مداواة أمراضهم وآلامهم بالمواد الطبيعية المتوفرة لديهم، حيث لم تُعرف الأدوية حينئذ، ورغم ذلك كانوا يتمتعون بصحة جيدة ومناعة قوية لمحاربة الأمراض.

أما في عصرنا الحديث، فنحن نذهب للطبيب فور شعورنا بأي ألم أو أي أعراض مرضية. وتناول الأدوية، خاصة المسكنات، أصبح جزءا من عاداتنا اليومية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "فود.ان دي تي في" الهندية المتخصصة، حول أهمية البصل لنظامنا الغذائي، مشيرة إلى أنه يعد الطعام الأكثر شيوعا في مطبخنا، والذي يمكنه أن يؤدي هذه المهمة بنجاح، حيث يحتوي البصل وعصيره على كل الفوائد الصحية التي تبحث عنها.

تقوية المناعة

باستطاعتك أن تستغني عن أكثر مشروباتك، التي تزيد المناعة فعالية، وتكتفي فقط بتناول عصير البصل لتعزيز تلك المناعة التي تطلبها.

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يعد البصل غنيا بالمواد الغذائية، التي تساعد على تعزيز المناعة مثل فيتامين (ج) والزنك، ويحتوي مواد كيميائية نباتية تساعد في بناء آلية للدفاع في الجسم ضد البرد والسعال والحمى والأنفلونزا.

فقدان الوزن

يعرف عن البصل أنه قليل الدسم ولا يحتوي على دهون، ومصدر غني بالفلافونويدات المضادة للأكسدة التي تُحسن التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن.

يشير خبراء الصحة إلى أن شرب خليط من البصل والعسل على معدة فارغة، قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم.

للبشرة والشعر

يعد مستخلص البصل علاجا قويا لمشاكل الشعر والجلد، كما يمكن لشربه بانتظام صُنع العجائب لسقوط الشعر ومشاكل الجلد، مثل التهاب وحب الشباب.

