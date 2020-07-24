شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. خيانه وطنية عظمى .. وقيادات في الاصلاح تقدما إستقالتها .. والامانه العامة للحزب تصدر بيان سياسي هام ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص:

أكد مصدر مطلع في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان المسلمين) بأن قيادات حزب الإصلاح بمحافظة الجوف قدمت استقالتهاً من الحزب لأسباب لم يفصح عنها ..

وقال المصدر الحزبي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح صحفي بأن قيادة حزب الإصلاح فور علمها بالخبر وجهت قيادات أخرى في الحزب بالمحافظة بسرعة عقد جلسة طارئة للحزب في المحافظة ، وقد عقدت بالفعل برئاسة الشيخ سنان العراقي ..

واشار بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح أعاد بناء صفوفه في محافظة الجوف بعد استقالة مكتبه التنفيذي ..

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وذكر المصدر بأنه تم تكليف قيادة حديدة للمكتب التنفيذي للحزب بالمحافظة مكونة من :



الشيخ /علي بن صالح شطيف رئيساً لإصلاح الجوف

الاستاذ /سعيد عياش أمين عام

الدكتور /محمد صالح محسن امين مساعد

وفي سياق متصل افادت مصادر متطابقة ان خلافات موجودة بين قيادات الحزب برزت الى السطح بسبب بعض المواقف السياسية المتناقضة من قبل قيادة الحزب تجاه العديد من القضايا ومنها قيام وفد من الحزب بزيارة الى إيران الأمر الذي ادى الى استنكار العديد من القيادات الرافضة للمساومة او القبول بأي تقارب مع النظام الإيراني وتعتبر تلك الزيارة خيانة عظمى واستهتار بدماء الشهداء والجرحى من ابناء محافظة الجوف وبقية محافظات الجمهورية ..

من جانب أخر ذكرت مصادر حزبية بأن قيادات أخرى في الحزب بمحافظة عدن وأبين احتجت على زيارة وفد الحزب لدولة إيران ،مبدية مخاوف حقيقية على مستقبل الحزب في الجنوب وكل اليمن والذي سيكون التقارب مع ايران من قبل قيادة الحزب آخر مسمار في نعش الحزب الذي بدأت شعبيته تنحسر جراء استحواذه على مقدرات الحكومة الشرعية واستئثاره بالمال والوظيفة.

هذا وكانت الأمانة العامة للحزب وهي أعلى هرم في الحزب قد أصدرت أمس بيان "توضيح" سياسي هام حول زيارة الوفد الى إيران ..

( نص التوضيح)

نفى حزب الإصلاح صحة ما تداولته وسائل إعلام وصفها بالصفراء، عن قيام قيادات في الإصلاح بزيارة إلى إيران، واعتبر تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة ضرباً من الحمق..

ونقل موقع "الإصلاح نت" عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح قوله "إن ما تم تناقله من أخبار كاذبة تعكس النفسية المأزومة لمن يقفون خلف نشر مثل هذه التراهات، والذين لم يرق لهم وقوف الإصلاح الثابت والدائم مع الشرعية والتحالف العربي من أجل استعادة اليمن من سطوة المليشيا الحوثية الانقلابية، حيث أن نشر هذه الأكاذيب يكشف الجهات التي تخدم مليشيا الانقلاب، وتسعى من وراء إشاعاتها المغرضة لخلخلة صفوف القوى الوطنية المساندة للشرعية"..

ووصف المصدر هذه المواقع بالصفراء. وقال أنها لم تتجاوز المهنية في النشر فحسب، بل تتعمد نشر أخبار كاذبة لا يمكن لعاقل تصديقها، في ظل وقوف الإصلاح الكامل مع الشرعية والتحالف في وجه المشروع الإيراني الذي تمثلها مليشيا الحوثي، لا سيما أن الجميع يدرك أن الإصلاح أثبت بما لا يدع مجالاً للتخرص أنه مشروع وطني خالص يتبنى القضية اليمنية التي تجمع عليها كل القوى الوطنية، والمتمثلة في استعادة الدولة الوطنية وإبقاء اليمن في حاضنته العربية والإسلامية وقطع اليد الآثمة التي عبثت باليمن وقتلت أبناءه وشردتهم وفجرت المنازل والمؤسسات. ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى النأي بنفسها عن نشر ما وصفها ب"أكاذيب مفضوحة تمثل سقوطاً مخيفاً لقيم الصحافة وأخلاق منتسبيها"..

