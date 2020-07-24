مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة وطيران التحالف ينقل مسلحي الانتقالي للمهرة والقبائل تسيطر على ساحة الاعتصام (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بمحافظة المهرة أن الوضع مهدد بالانفجار في أي لحظة بين قبائل المحافظة وميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا . وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه بأن لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة دعت قبائل المهرة للدفاع عن محافظتهم تجاه مخطط التحالف السعودي الإماراتي الهادف لاحتلال أراضيهم حد وصفه . وبين أن زعماء القبائل ترفض رفضا قاطعا إقامة الانتقالي الجنوبي فعالية دعا إليها غدا السبت بهدف الإعلان عن الإدارة الذاتية للمهرة . وكشفت مصادر عسكرية نقل طيران التحالف لمسلحي الانتقالي الجنوبي لمطار الغيظة من عدد من المحافظات الجنوبية بهدف السيطرة على محافظة المهرة . Advertisements مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة وطيران

وسيطرت مجاميع قبلية من ابناء محافظة المهرة عصر الجمعة على ساحة الاعتصامات الرئيسية بمدينة الغيضة.. وانتشر مسلحون قبليون من ابناء المحافظة في منصة الاحتفالات الرئيسية وتمركزوا فيها. وجاء هذا الانتشار عقب اعلان زعماء القبائل هناك رفضهم السماح باقامة مهرجان ينوي المجلس الانتقالي اقامته غدا السبت.

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