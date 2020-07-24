شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة القات تصيب سكان هذه الدولة العربية بالجنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الت صحيفة ارض الصومال،اليوم الجمعة،ان جامعة مقديشو اجرت دراسة عن تأثير القات على المتعاطين واثبتت الدراسة ان الكثير من المتعاطين انتهت بهم الحياة الى الجنون. عدن - ياسمين التهامي - الت صحيفة ارض الصومال،اليوم الجمعة،ان جامعة مقديشو اجرت دراسة عن تأثير القات على المتعاطين واثبتت الدراسة ان الكثير من المتعاطين انتهت بهم الحياة الى الجنون.

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