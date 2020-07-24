غارات سعودية على مأرب وحجة وعمران وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة والحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدو السعودي ، اليوم الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا دمارا في الممتلكات ومستمرًا في خرق وقف إطلاق النار الخاص بالحديدة الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب .

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وفي محافظة حجة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومنطقة الجر بمديرية عبس، كما شن غارة شرق مدينة سفيان بمحافظة عمران.

أما في محافظة صعدة فقد قصفت صاروخية ومدفعية الجيش السعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان مثلث العدين وشمال شرق حيس بأكثر من 12 قذيفة هاون، كما قصفوا بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني وغرب فندق الواحة بـ7 يوليو.