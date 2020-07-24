شكرا لمتابعة خبر عن يحدث الآن .. معارك طاحنة تدور الان في التربة بعد محاولة اغتيال مروان البرح الضابط في اللواء 35 وسقوط قتلى وجرحى بالعشرات (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم الجمعة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء 35 وقوات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح في مدينة التربة بمحافظة تعز غربي اليمن .

جاء ذلك بعد أن نجا قائد موقع بيحان، مروان البرح، التابع للواء 35 مدرع، من محاولة اغتيال فاشلة في مدينة التربة .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

Advertisements

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح مصدر عسكري، بأن قوات الحشد الشعبي، نصبت كميناً للبرح، بهدف اغتياله، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال التي أدت إلى إصابة أحد مرافقيه بجروح.

وأضاف، إن اشتباكات عنيفة تدور الآن باتجاه ذبحان وسوق الزنقل وفي محيط مستشفى خليفة في مدينة التربة، في أعقاب عملية الاغتيال الفاشلة.

ولفت إلى أن جرحى من الطرفين أصيبوا خلال الاشتباكات، بعضهم إصابتهم خطيرة، وأن فرق الإسعاف لم تتمكن من نقلهم لتلقي الإسعافات الأولية في المستشفيات.

وأشار إلى أن مجموعة من القناصة اعتلت سطح منزل عبده نعمان الزريقي، قائد قوات للحشد الشعبي في التربة.

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت اعلان اللواء 35 مدرع حالة الطوارئ وإغلاق المنافذ المؤدية إليه أمام المجاميع العسكرية ابتداءً من ليل الجمعة، وحتى إشعار آخر، مهيباً بقيادة محافظة تعز العمل على إخراج قوات الحشد من الحجرية تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية.