شكرا لمتابعة خبر عن نداء استغاثة عاجل .. وتحذير هام لجميع المواطنين في مأرب .. من خطير قادم يقتحم المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة بمحافظة مأرب عن اجتياح سيول غزيرة في مصبات سد مأرب وهي في طريقها للسد .

وحذرت تلك المصادر المواطنين باجتناب تلك المصبات وأخذ الحذر أثناء تحركاتهم .

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و رتفع منسوب المياه في سد مأرب بعد تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين إلى نحو 270 مليون متر مكعب.

ونقلت وكالة سبأ عن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ، أن كمية السيول المتدفقة إلى سد مأرب يوم الأربعاء الماضي بلغت حوالي ٨٠ مليون متر مكعب.

وقال “إن كمية المياه داخل السد أصبحت حالياً قرابة ٢٧٠ مليون متر مكعب، علماً أن السعة التخزينية للسد كحد أقصى تصل إلى ٤٠٠ مليون متر مكعب “.. متوقعاً أن يمتلئ السد خلال الفترة المقبلة في ظل موسم الأمطار الغزيرة خلال موسم الخريف الجاري ،محذرًا من خطورة ارتفاع منسوب المياه في السد أو وصولها إلى الحد الأقصى .

داعياً المعنيين إلى فتح محابس السد وتفريغ كميات من المياه بالتدريج للحيطة في حال استمرار تدفق السيول خلال الفترة المقبلة والذي سيؤدي إلى امتلاء السد.