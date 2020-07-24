شكرا لمتابعة خبر عن بالأرقام : الكشف عن حجم ومصير عائدات نفط شبوة ولجيب من تذهب ’’فساد الذهب الأسود‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المستشار أكرم الشاطري عن الشركات التي تستخرج نفط محافظة شبوة، والجهة تذهب إيرادات النفط إليها، رغم المزاعم والكذب بتوقفه عن التصدير.

وقال الشاطري في منشور له على “فيسبوك”: ثلاث شركات هي التي تستخرج النفط في شبوة وتضخ عبر الأنبوب الروسي التابع للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم).

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وهذه الشركات هي (صافر و omv وكالفالي) بمعدل يومي حوالي من (١٨٠٠٠ — ٢٠٠٠٠ برميل) ويورد إلى حساب البنك الأهلي بالسعودية تحت تصرف وزير النفط أوسان العود وعبدالله العليمي”.

وأضاف: “لا يستفيد الجنوب حتى دولارًا واحدًا من تلك العائدات ولا تدخل البنك المركزي في عدن”.. مشيرا إلى أن “مكتب شركة (وايكم) هو الذي يجيز عملية نهب الإيرادات.

مؤكدا بأن رضوخ وسكوت قيادة الشركة على هذا العبث والفساد والتلاعب من قبل الوزير والعليمي لأنها مستفيدة من ذلك العبث”.

وفند الشاطري حجم الضخ اليومي للنفط مشيرا إلى ذلك بالقول: “الضخ اليومي ٦بمعدل 20000برميل وبسعر 40 دولار حيث سيكون الناتج حوالي 800000دولار في اليوم بما يعادل نص مليار ريال يمني يوميا”.

كما يتم ضخ كمية النفط الخام نهاية كل شهر عبر ميناء النشيمة إلى داخل الباخرة ويتم تصديره وبيعه خارج البلاد ويتم توريد حصة الحكومة إلى البنك الأهلي السعودي ولا يتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن ويتم التصرف بهذه المبالغ من قبل الوزير والعليمي.

وختم الشاطري حديثه بالتأكيد على أن علي محسن الأحمر هو الهامور والرأس الذي يدير كل هذا العبث.