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عدن - ياسمين التهامي - أنصار علي عبد الله صالح يشككون .. مجددا في مقتله بعد هذة الحادثة في صنعاء!

أثار ظهور رجل في صنعاء شديد الشبه بالرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الكثير من الجدل والشكوك، لحد قول أنصار الرئيس المغدور إنه حي يرزق وجاء متنكرا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الرجل شديد الشبه بالرئيس صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء. وقال موقع "اليمني اليوم" تعليقا على الصور التي نشرها، ذهب البعض إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حالة تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله قبل نحو 3 أعوام. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

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