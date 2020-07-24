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عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين اليمنيين في اسطنبول.. تركيا تتخذ «قراراً غير مسبوق» يتعلق بالعرب على أراضيها .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت تركيا قرارا بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام. وبعد صدور هذا القرار التركي الذي يقضي بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام ، بدأت تركيا إزاحتها عن المحلات والمطاعم، حيث يستثمر في هذا المجال عدد من كبار رجال الأعمال والسياسيين اليمنيين الذين استقروا في اسطنبول وعدد من المدن التركية منذ اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية السلالية العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م. ويعتبر هذا القرار عنصرياً يهدف لمضايقة العرب والاستنقاص من شأنهم، في الوقت الذي يدعي البعض أنها حامي حمى المسلمين وحاملة راية السنة، فيما الواقع أنها مثل إيران، تنظر للعرب على أنهم دون، وتتعامل مع بعضهم وفقاً لمصلحتها، كما تتعامل مع إسرائيل وفقاً لمصلحتها وطبعت معها تطبيعاً تاماً وفتحت سفارتها في تل أبيب، وإسرائيل فتحت سفارتها في أنقرة، وتتم بينهما علاقات تجارية متينة، ووصل الأمر بينهما إلى إقامة مناورات عسكرية مشتركة. وهذا يعني أن تركيا تقدم دعماً لوجستياً لإسرائيل في مواجهتها مع العرب المحيطين بها، فيما لم تقم تركيا بمثل تلك المناورات والتنسيقات مع أي دولة عربية. يشار الى ان تركيا سمحت لاغلب اللغات بما فيها العبرية (الإسرائيلية) بأن تكتب في اللائحات والدعايات الاعلانية في الاماكن العامة. ت تركيا قرارا بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام. وبعد صدور هذا القرار التركي الذي يقضي بمنع اللائحات والدعايات المكتوبة باللغة العربية في مكان عام ، بدأت تركيا إزاحتها عن المحلات والمطاعم، حيث يستثمر في هذا المجال عدد من كبار رجال الأعمال والسياسيين اليمنيين الذين استقروا في اسطنبول وعدد من المدن التركية منذ اجتياح مليشيا الحوثي الانقلابية السلالية العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م. ويعتبر هذا القرار عنصرياً يهدف لمضايقة العرب والاستنقاص من شأنهم، في الوقت الذي يدعي البعض أنها حامي حمى المسلمين وحاملة راية السنة، فيما الواقع أنها مثل إيران، تنظر للعرب على أنهم دون، وتتعامل مع بعضهم وفقاً لمصلحتها، كما تتعامل مع إسرائيل وفقاً لمصلحتها وطبعت معها تطبيعاً تاماً وفتحت سفارتها في تل أبيب، وإسرائيل فتحت سفارتها في أنقرة، وتتم بينهما علاقات تجارية متينة، ووصل الأمر بينهما إلى إقامة مناورات عسكرية مشتركة. وهذا يعني أن تركيا تقدم دعماً لوجستياً لإسرائيل في مواجهتها مع العرب المحيطين بها، فيما لم تقم تركيا بمثل تلك المناورات والتنسيقات مع أي دولة عربية. يشار الى ان تركيا سمحت لاغلب اللغات بما فيها العبرية (الإسرائيلية) بأن تكتب في اللائحات والدعايات الاعلانية في الاماكن العامة.

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