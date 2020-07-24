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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-07-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-7-2020? عاجل يحدث الان في صنعاء .. غرق منازل في مختلف أرجاء العاصمة وسيول جارفة تعد الأولى من نوعها تهدد بخطر قادم ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر محلية ان بعض المنازل في شمال وغرب العاصمة صنعاء تعرضت للغرف جراء استمرار هطول الامطار المتواصل منذ الساعة السادسة قبل مغرب اليوم حتي اللحظة. مصادر محلية ان بعض المنازل في شمال وغرب العاصمة صنعاء تعرضت للغرف جراء استمرار هطول الامطار المتواصل منذ الساعة السادسة قبل مغرب اليوم حتي اللحظة.

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