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عاجل يحدث الان في صنعاء .. غرق منازل في مختلف أرجاء العاصمة وسيول جارفة تعد الأولى من نوعها تهدد بخطر قادم !

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-07-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-7-2020?

عاجل يحدث الان في صنعاء .. غرق منازل في مختلف أرجاء العاصمة وسيول جارفة تعد الأولى من نوعها تهدد بخطر قادم !

 

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جديد اب برس

 

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مصادر محلية ان بعض المنازل في شمال وغرب العاصمة صنعاء تعرضت للغرف جراء استمرار هطول الامطار المتواصل منذ الساعة السادسة قبل مغرب اليوم حتي اللحظة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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