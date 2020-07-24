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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : الرقص رياضة مش هز كتاف.. شوف التمرين بالرقص !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ame width="324" height="250" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> في حلقة جديدة من برنامج فورمة بيتي، تناقش غنوة أحمد فكرة استخدام الرقص كرياضة، وكيف أصبح متواجد في جميع الجيمات كأحد أنواع ame width="324" height="250" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> في حلقة جديدة من برنامج فورمة بيتي، تناقش غنوة أحمد فكرة استخدام الرقص كرياضة، وكيف أصبح متواجد في جميع الجيمات كأحد أنواع الرياضة المحببة لدي الكثيرين. اليوم السابعخالد صلاحالنسخه الكاملة الرئيسية المرأة والمنوعات الرقص رياضة مش هز كتاف.. شوف التمرين بالرقص وشاركونا بفيديوهاتكم - فورمة بيتي فورمة بيتي فورمة بيتي الأربعاء، 22 يوليه 2020 09:24 م في حلقة جديدة من برنامج فورمة بيتي، تناقش غنوة أحمد فكرة استخدام الرقص كرياضة، وكيف أصبح متواجد في جميع الجيمات كأحد أنواع الرياضة المحببة لدي الكثيرين. ويعرض برنامج فورمة بيتي العديد من الفيديوهات التي وصلت للبرنامج عن التمارين الرياضية التي استخدم فيها المدربون الرقص الشرقي. ويذاع برنامج فورمة بيتي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وهو برنامج رباضي تفاعلي يعتمد علي نشر الفيديوهات التي يرسلها الجمهور ويعلق عليها، عبر واتس اب 01125223218 وينشر عبر موقع اليوم السابع، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من تقديم غنوة أحمد، وإخراج جاميكا، مونتاج نانيس هيكل، سينيور بروديوسر شادي أبو الحسن، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى.

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